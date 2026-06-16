豪中銀は市場予想通りの据え置き＝オセアニア為替概況



豪中銀は市場予想通り4会合ぶりの据え置きを決定した。今後については物価高への警戒を示しつつ、これまでの引き締めの影響を見極めるという、5月5日の会合後に当面の据え置き示唆とともに示した表現を踏襲した。完全に想定内でサプライズがなかったこともあり、豪ドルの反応は限定的となった。

豪ドルドルは月曜日朝の上昇一服後のじりじりとした下げが継続。10時半発表の中国小売売上高や住宅価格の弱さを受けた豪ドル売りも上値を抑えた。朝の0.7070ドル台から、会合時の0.7050ドル前後でのもみ合いを経て、0.7046ドルを付けている。

豪ドル円も上値の重い展開で、朝の113.40円台から113.00円近くまで下げ、会合後に112.9円を付けた後、113.00円前後での推移。



NZドルも上値の重い展開で、朝の0.5830ドル台から、午後に一時0.5795ドルを付け、その後0.5800ドル台での推移。対円では午後に92.93円を付けている



今週の主な予定

豪州

06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.35%

NZ

06/17 07:45 経常収支 （2026年 第1四半期） 予想 -9.67億NZドル 前回 -59.84億NZドル

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 0.8% 前回 0.2% （前期比）

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 予想 1.0% 前回 1.3% （前年比）

06/19 07:45 貿易収支 （5月） 前回 19.2億NZドル

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