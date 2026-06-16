５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「ひよりん」こと吉川ひよりが、ライブ参戦時の写真を披露し話題を呼んでいる。

１４日に開催された女性３人組バンド「ＳＨＩＳＨＡＭＯ」のラストライブに「参戦してきました！！」とインスタグラムで報告した吉川。「わたしの生活に欠かせないＳＨＩＳＨＡＭＯの音楽を今日最初から最後までライブを楽しませていただきました！！本当に幸せな時間でした」とつづり、バンドタオルを持った写真など、ライブを満喫した様子の写真をアップした。

「今回なんとアリーナＡブロックの１０番台の席でライブを見ることができました 妹の名義に感謝です なによりＳＨＩＳＨＡＭＯの大切な日に参戦できた事が本当に幸せ。！！！！」と続け、「吉川美冴貴さんのドラムを楽しく演奏する姿を見ることができて本当に嬉（うれ）しかった！！美冴貴さんが出てきたところから本当に涙がとまらなかった 約１年半ＳＨＩＳＨＡＭＯのサポートドラマーを務めた歌川菜穂さんにたくさん感謝を込めた拍手送れました！！１番泣き虫の松岡彩さんとってもかわいくて、ベースを弾く姿は本当にカッコよくて声が柔らかくて最後らへんはたくさん泣いててかわいかったです！！そして宮崎朝子さん耳が本当に心地よくて力強くて惚（ほ）れっぱなしでした 尖（とが）ってたな カッコよかった！！最後まで笑顔で、たくさんのありがとうも受け取れました！！」（原文ママ）とメンバーそれぞれへの思いもつづった。

「ＳＨＩＳＨＡＭＯはもう今日で"あれ"だけど！（朝子さんが言ってた笑）明日も、明日からもＳＨＩＳＨＡＭＯがこれまで作ってくれた楽曲にたくさん共感したり、チルな気持ちになったりたくさんたくさんパワー貰（もら）い続けますす！！！！！ありがとうＳＨＩＳＨＡＭＯ ＳＨＩＳＨＡＭＯだいすき！！！！」と愛にあふれた投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ひよりんオタクしてて可愛い 良席で見れて何よりです」「関係者席とかで行かないひよりんに漢（おとこ）を感じる」「行けて良かったね！しかも神席すぎる笑」などの声が寄せられている。