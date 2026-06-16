サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグ初戦で、オランダと引き分けた日本の戦いぶりを解説した。

本田はNHKで生中継された試合の解説を務めた。聞き手からMVPは誰だったか私見を問われると、「いつもこういうことをメディアに聞かれるけど、こういう質問が一番嫌いでね」と断言した。

苦笑いの聞き手に対し、本田は理由を説明した。「1人に決められなくないですか？」。活躍が目立った選手もいれば、愚直に汗を流している選手もいる。「分かるんですよ。テレビとかで聞きたくなる気持ちも、メディア受けというところを含めての質問だと分かる」。理解を示しつつ、「そのたびに何人もの選手を答えているんです」と、自身のスタンスを説明。「そういう意味では、MVPを聞かれた中で印象的に残った選手を次々に挙げていきたい」と前置きして話し始めた。

まず挙げたのはGK鈴木彩艶だった。「試合が始まってまず思ったのが、彩艶選手のスーパーセーブ」。鈴木は前半3分、FWマレンの強烈なシュートを抜群の反応でセーブ。大ピンチをしのぐと、その後も好セーブを連発した。本田は「そんな中で失点しなかったのは、彩艶さんのおかげだと思う。海外とかの経験とかで、なにげなく、あれがはじいた後に枠に入らず、ちゃんと外に出しているというのも、積み重ねだと思う」と称賛を送った。

オランダの猛攻に耐え、試合が落ち着いてくると、「そこには他のメンバーたちの凄さが、さまざまなシーンで垣間見えた」という。そこで「僕が印象的に残っているのは、両サイドの堂安（律）さん、中村（敬斗）さんの攻守での貢献度の高さ」と、2人をピックアップした。

オランダといえば、迫力のあるサイド攻撃。中でも、193センチの左ウインガー、ハクポは日本にとって要注意人物だった。本田はハクポを「速い、うまい」と評しつつ、「ただ、その時に堂安さんも凄い。堂安さんも凄いけど、タケ（久保建英）も凄かった。ハクポは途中から、タケが堂安さんをカバーしていくのを何回も視野に入っているからか、徐々に中に仕掛けるんだけど、すぐバックパス。中に仕掛けるけど、タケが気になってすぐにバックパスみたいな。ハクポがあまり攻められていない印象がある」と分析。「堂安さんだけじゃなくて、タケが何度もサポートに（行っている）。あれを見るたびに日本の団結力を凄く感じた」と語った。

「彩艶さん、両サイドウインガー、タケ。前田さんのディフェンスでの貢献も高かったですよね」とまとめ、さらに「2ボランチ、佐野（海舟）さんと鎌田（大地）さんも、最後までスタミナが切れずに、すさまじいパフォーマンスを見せてくれた」と、90分走り回った2人の名も付け加えていた。