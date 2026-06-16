K-1元3階級世界王者の武尊（34）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身のお宝の鑑定額に歓喜する場面があった。

武尊はゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定 買った時より値段あがってるっぽい」のコーナーに、「引退試合で実際に使ったグローブ」と4月29日に行われた格闘技イベント「ONE」で、ロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5RTKO勝ちした際のグローブを持ち込んだ。

火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「ロッタンついてるってことですか」と確認すると、武尊は「そうですね。左なので、この辺に」と左のグローブに触れて説明。

グローブの予想額を問われると「もう最後なんで100万円かなと。引退試合なので」と述べた。

そうして発表された鑑定額は100万円で、スタジオからは「凄え！」「凄い」と歓声が上がり、武尊も両腕を挙げてガッツポーズ。

番組では鑑定した専門家の言葉として「キックボクシング界のトップに君臨した武尊さんの生きざまを象徴する、世界で唯一のグローブです。歴史的な再戦となった引退試合の実使用品であることが価値を高めています。K−1史上初の3階級制覇という実績と高い知名度も評価させていただきました」と伝えた。

武尊は「いやうれしいですね。良かったです」と声を弾ませた。