アイドルグループ「CANDY TUNE」が16日、都内で「バンダイナムコ Cross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦PRイベントに出席した。

同所にて展開するカプセルトイブランド「ガシャポン番大オフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」で、単一会場におけるカプセルトイ機の最多数として、4096面がギネス世界記録に認定された。

実際に膨大な数のガシャポンを目にした南なつは「圧巻の景色。楽しすぎて毎日通っても飽きないんじゃないかなっていうくらい」と胸を躍らせ、認定の瞬間に村川緋杏は「小さいときから見てたあのギネス世界記録が目の前で授与されるのは人生においてもなかなかないことなので、本当に凄いです」と感激。認定証を受け取った福山梨乃は「鳥肌が立っております」と恐縮した。

本イベントでは、ガシャポン回したランダムなテーマでトーク。「ガシャポンのように夢中になってしまうことは？」という質問に、南なつは「SNSがやめられなくて」と明かした。「ファンの方のSNSを頻繁にチェックするので、ファンの方の投稿が止まない限り、SNSがやめられない」と笑った。

「メンバーも知らないギネス世界記録級の秘密は？」というテーマを引き当てた宮野静は「私、自分の歌声を録音して予習するのが小さいころから好きで、過去の携帯を合わせたボイスメモの数が500くらい。ずっと録ってそれを聞いて、というのを消してなくて」と告白した。

そして、CANDY TUNEでかなえたい“世界一の夢”を聞かれた村川は「世界最高齢女性アイドルグループです！」と回答。「どれだけおばあちゃんになっても、みんなでギャルだったりアイドルだったり、そんな曲や雰囲気を皆さんにお届けできたら」と目標を掲げ「125歳くらいまでは」と笑顔で語った。