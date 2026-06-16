ローソンで「リプトン」「辛ラーメン」などの無料券もらえる！6月16日から開始のお得企画まとめ。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月16日から22日まで実施しているキャンペーンを紹介します。

ホットスナック購入で飲料無料券もらえる

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

1つめの対象商品は、森永乳業「マウントレーニア」の「カフェラッテ」「カフェラッテ クリーミーラテ」（各240ml）です。

どちらか1本を購入すると、「リプトン」の「CREAMY 紅茶ラテ」「ジャスミンミルクティー」（各240ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、農心ジャパン「辛ラーメン」の「トゥーンバカップ」「焼きそばカップ」「バケツカップ」です。

いずれか1個を購入すると、「辛ラーメン 袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、大正製薬「リポビタンゼリーc」（180g）です。

1個購入すると、「リポビタンD」（100ml／指定医薬部外品）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、興和「キューピーコーワαドリンク」「キューピーコーワiドリンク」（各100ml／指定医薬部外品）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記4つの引換期間は、いずれも6月23日から29日まで。

5つめの対象商品は、アサヒ「三ツ矢ウルトラストロングレモン」（600ml）と「ウィルキンソン タンサン エクストラ」（490ml）。

どちらか1本を購入すると、「三ツ矢特濃パインスカッシュ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、「まんまる鶏」「まんまる鶏 梅しそ」「パリパリチキン」です（購入対象期間は6月16日から29日まで）。

いずれか1個を購入すると、サントリー「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」「天然水きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」「C.C.レモン」「デカビタC」（各600ml）、「天然水 特製レモンスカッシュ」（500ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめ・6つめの引換期間は、6月23日から7月6日まで。

まとめ買いでお得に

【カップヌードルまとめ買いで100円引き】

6月16日から29日までの期間、日清「カップヌードル」シリーズを2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品「カップヌードル」

●日清食品「カップヌードル シーフードヌードル」

●日清食品「カップヌードル カレー」

●日清食品「カップヌードル 欧風チーズカレー」

●日清食品「カップヌードル チリトマトヌードル」

●日清食品「カップヌードル 辛麺」

●日清食品「カップヌードル 担担」

【サラダチキン＋ヨーグルトまとめ買いで50円引き】

6月16日から29日までの期間、「ローソンオリジナル サラダチキン各種」と対象のヨーグルトをセットで購入すると、50円引きになります。

対象のヨーグルトは以下の通り。

●明治「ザバス ミルクプロテインヨーグルト 脂肪0 低糖質」

●明治「ザバス ミルクプロテインヨーグルト 脂肪0 ピーチ」

●明治「ザバス ミルクプロテインヨーグルト 脂肪0 マンゴー」

サラダチキンは練り物スティック・豆腐スティック・厚焼玉子スティック各種も対象です。

【マチカフェ39円引き】

6月16日から29日までの期間、「マチカフェドリンク各種」を購入すると、次回使える「マチカフェドリンク各種」39円引きクーポンがもらえます。

「マチカフェフラッペ」も購入・クーポン対象です。

クーポン利用期間は6月16日から7月6日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ