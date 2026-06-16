TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』リリース決定！告知映像も公開

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TOMORROW X TOGETHER・YEONJUNが、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』を7月にリリースすることを発表した。2025年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』から約8ヵ月ぶりに発表される2作目となる。

■YEONJUNが目覚め、歯磨きをするさまを映したリリース告知映像を公開

YEONJUNは前作で修飾語や定義語を外した「YEONJUNそのもの」を示し、初のソロプロジェクトの開始を告げた。作詞や作曲、パフォーマンスなど制作全般に自分だけの色を込めた「YEONJUNコア」を構築し、ソロアーティストとしての可能性と実力を証明。今回の新作は、より鮮明になったアイデンティティとカラーを通じてソロデビューの物語を完成させる。

発売告知の前日である6月15日、HYBE LABELSのYouTubeを通じて「CHOI YEONJUN」というタイトルの動画が公開された。YEONJUNは今回の活動開始を告げるこの映像で、飾り気のない姿で視線を引きつけている。 眠りから目覚めて窓を開け、歯磨きをしたり、ひとり間食を楽しむ瞬間まで、すべてのフレームが自然で快適だ。特に前作のMVの最後に挿入された短い音楽が今回の映像の背景音楽として使用されており、ふたつの作品を自然に結びつけている。このように音楽を通じたふたつのアルバムの繋がりは、新作への期待感をさらに高めている。

YEONJUNは前作で、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」10位にチャートインし、ソロアーティストとしての存在感を確実に印象付けた。卓越したパフォーマンス力と幅広い表現力を基に、独自のカラーを築いたと評価されているだけに、第二部への関心が高まっている。2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』は7月10日に発売され、6月16日から予約販売が開始となっている。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.07.13 ON SALE

MINI ALBUM『NO LABELS: PART 02』

※韓国発売日7月10日（金）

■関連リンク

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/