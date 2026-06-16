16日15時現在の日経平均株価は前日比38.82円（0.06％）高の6万9356.32円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は376、値下がりは1151、変わらずは31と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を263.08円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が103.95円、フジクラ <5803>が77.44円、村田製 <6981>が43.44円、太陽誘電 <6976>が34.19円と続く。



マイナス寄与度は178円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が69.99円、ＴＤＫ <6762>が38.22円、ディスコ <6146>が23.87円、レーザーテク <6920>が21.32円と続いている。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他金融、ガラス・土石、精密機器と続く。値下がり上位には鉱業、卸売、建設が並んでいる。



※15時0分12秒時点



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