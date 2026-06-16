名古屋の東山動植物園で飼育されているオスのスマトラトラが、7月、茨城県内の動物園に引っ越すことになりました。

【写真を見る】名古屋･東山動植物園のスマトラトラ｢アオ｣ 茨城の動物園にお引っ越し ｢来園者に可愛がられて元気に過ごして｣

茨城県日立市の「かみね動物園」に引っ越すことになったのは、6歳のオスのスマトラトラ「アオ」です。

人懐っこく、来園者にも人気

東山動植物園によりますと仙台市生まれのアオは、2021年12月から東山動植物園で飼育されていて、人懐っこく、来園者にも人気があるということです。

スマトラトラは、体長が1.5メートル前後、体重は100キロから150キロ。インドネシアのスマトラ島に生息する、トラの仲間では最も小さい種類です。日本国内では去年末時点で、東山動植物園の3頭を含め、7施設に20頭が飼育されています。

「日立市でも可愛がられて元気に過ごして」

担当者は「日立市でも来園者に可愛がられて元気に過ごしてほしい」と話しています。

アオは、7月6日に日立市へ移動する予定です。