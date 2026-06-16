アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の7人組グループCANDY TUNEが16日、都内で「バンダイナムコ Cross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦PRイベントに登壇した。

今回、バンダイナムコ Cross Store 東京」は単一会場におけるカプセルトイ機の最多数というギネス世界記録に挑戦した。フロアに並ぶ4000機を超えるガシャポンを、審査員が1つずつ正しく稼働するか確認をした上で、メンバー7人がそれぞれ最後の7機を回したという。南なつ（25）は「圧巻の景色でした。楽しすぎて、1日ここにいたいなと思える空間でした」と話し、小川奈々子（26）は「人生で一番緊張したガシャポンでした」と独特の緊張感を振り返った。

これまでの記録は3333機。公式認定員が結果を発表し、4096機の記録認定が発表されると、メンバーも目を見開いて喜んだ。代表して福山梨乃（28）が認定証を受け取り、「鳥肌が立っています。人生で1回あるか無いかだと思うのでとても貴重な体験ができてうれしいです」と大記録達成の重みを実感していた。