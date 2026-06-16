タレントでボディビルダーの横川尚隆さんが6月15日、自身のインスタグラムを更新。極限まで鍛え上げられた自身の筋肉の写真を公開しました。

【写真を見る】【横川尚隆】鍛え上げた背中の筋肉を披露 「大会まであと7週間 必ずみんなに勝利を届ける」





先月の投稿で「8月2日ZeniX JAPANPROに出場します!!」と、世界トップクラスの選手たちが競い合う、国内でも非常にハイレベルなプロのボディビルコンテストへの出場を報告していた横川さんは、後姿でポーズを決める鍛えあげた肉体の写真を投稿。「大会まであと7週間 必ずみんなに勝利を届ける」と、大会への意気込みを綴りました。









横川さんは4月の投稿で「31歳青春ど真ん中 職業きんにく きんにくが身分証 人生きんにくまみれのただのきんにくが世界とって世界のおおきんにくになるぞ」と、世界を目指す意気込みを記しています。









この投稿を見た人たちからは「デカすぎてびっくり」「すっご!!山脈だよ、山脈！」「めっちゃ凄い背中！」「分厚さも広がりも進化しすぎだろ！」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】