東京都は来年度から、ツキノワグマの狩猟をおよそ２０年ぶりに解禁する方針を固めた。

昨秋から市街地付近での出没が相次ぎ、負傷者も出たことを受けて「保護」から「抑制」へと転換を図る。昨年９月に始まった「緊急銃猟」は都内も対象だが、市街地で人への危害が差し迫った際にしか行えず、適用例はない。都は近く審議会を開き、中長期的な管理計画の策定に向けた議論を始める。

東京のツキノワグマは、埼玉、山梨両県と接する奥多摩地域の山中に生息。以前は個体数が少なく、都は２００８年から保護対象として狩猟を禁じていた。

近年は急速に生息域を拡大させつつあり、昨秋以降は八王子市や羽村市の市街地にも現れるようになった。今年５月には奥多摩町の山中で外国人男性が重傷を負ったほか、クマに襲われた可能性がある遺体も見つかった。２５年度の出没件数は２１２件で２３年度（１１４件）からほぼ倍増しており、都の推計では個体数も増加傾向にある。

環境省によると、２１年度時点でライフル銃などを扱える「第１種銃猟」の免許所持者は都内に約３８００人で、０３年度から約２０００人減少しているという。都は解禁後の狩猟可能な地域や捕獲の上限数のほか、ハンターの育成計画などを検討するため、自然環境保全審議会で専門家も交えて協議する。

鳥獣保護法に基づき、▽生息域を管理して人とのすみ分けを図る「ゾーニング」▽ヤブの刈り払いなどを通じて人里に近寄らせない環境整備▽近隣県と連携した広域の被害対策――などを盛り込んだ管理計画も定める考えだ。同計画を巡っては、環境省が４月に指針を改定し、従来の保護路線から管理強化への変更を打ち出した。警視庁も今月１２日、ライフル銃を装備した機動隊員らの駆除チームの運用を始めた。