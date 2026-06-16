お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。「同じ業界の人間として嫌」なディレクターについて語った。

この日は「千原ジュニアの毒出しノート」と題し、日頃感じている不満や怒りをノートに記す企画を実施。ジュニアは、カレーパンを紹介する際に、中を割ってみせる演出で「爪汚いのが凄い嫌。店の人に対しても失礼やし、それを平気で流してるディレクターが俺は信じられない」と斬った。

MCにどんな時に思うのかと聞かれると「いつも思うのよ。カレーパンじゃなくても何でもええねんけど、割って中身見せてくれはるやん。爪がすっげぇ汚いときあるのよ」。と食べ物を割る手の爪が汚い時があると説明。

食べ物を割る役割を「ADの子がやってるやろから、多分作業とかで手が汚れるのよ、それはしゃあない」と理解を示しながら「やる前に洗えばいいやん」。

さらに「もっと言うたら、編集でそこ見えへんようにしたらええやん。何でそのままディレクターは流せるのかなと思うねん」。「お店の人も愕然としてはると思うで」「俺は同じ業界の人間として嫌やなと思う」と苦言を呈した。