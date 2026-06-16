佐賀県鳥栖市で英会話教室を主宰する夫妻には自慢の教え子がいる。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表ＭＦ鎌田大地選手（２９）（クリスタルパレス）だ。サガン鳥栖在籍時、海外でのプレーを見据えて英語を貪欲に学ぶ姿を見てきた夫妻は、「優勝トロフィーをつかんで歴史をつくるという目標を達成してほしい」とエールを送る。（河村輝樹）

初得点に歓喜

日本時間１５日早朝に行われたオランダ戦。ボールを支配されて我慢の時間が続くなか、豊富なスタミナを生かして攻守に献身的なプレーを見せた鎌田選手。１点を追う８９分には味方のヘディングシュートが頭に当たり、自身２度目のＷ杯で初となる得点で追いついた。

鳥栖時代に英会話を教えた米国出身のケーシー・シェルトンさん（４９）と妻の千絵さん（４３）は自宅でテレビ観戦した。ゴールが決まると夫妻でグータッチを交わして祝福した。シェルトンさんは「ゴールは幸運。彼は持っている」と喜んだ。

鳥栖のホーム戦を全て観戦できる年間パスポートを購入するほどのサッカーファン。そんな夫妻が鎌田選手と出会ったのは２０１６年秋だった。当時、鳥栖に在籍し、交流のあった吉田豊選手（３６）（清水エスパルス）を介して英会話の指導を頼まれた。

週３、４日のペースで

「６か月で絶対に英語が話せるようになりたい」。高校卒業後に鳥栖に入団して２季目。海外クラブへの移籍を視野に入れ、真剣な表情で目標を語る鎌田選手の思いに応えようと、夫妻は特別レッスンを始めた。

当時の鎌田選手はほとんど英語を話せなかった。まずはコミュニケーション能力を養うため、中学の教科書に出てくる単語を簡単なフレーズにすることにした。シェルトンさんに発音を教わりながら、言いたいことをすぐに口に出せるように練習を繰り返した。さらに、「私はそのコーチに会いたい」「それは素晴らしいパスだ」など、練習や試合を想定した例文をまとめ、会話に取り入れた。

週３、４日のペースで教室に通い、習ったフレーズは次のレッスンまでに使いこなせるようになっていた。シェルトンさんは「謙虚に学び、地道な努力を惜しまない姿に感心した」と振り返る。鎌田選手は１７年６月にドイツ１部リーグへ移籍が発表されるまでの半年余りで、自分の考えをしっかりと伝えられる会話力を身につけていた。

午前のレッスン後、千絵さんの手作り料理を振る舞うこともあった。鎌田選手は愛媛県伊予市出身。中学生で親元を離れ、ガンバ大阪の下部組織のクラブへ入り、京都府の東山高へ進んだ。千絵さんは「寮生活が長かったようで、家族のようにわいわいと食べるのがうれしかった様子だった」と懐かしむ。

「Ｔｈａｎｋｓ ｍａｎ」

現在、世界最高峰のイングランド・プレミアリーグでプレーする鎌田選手と夫妻の交流は続いている。オフシーズンで帰国中に急に電話があり、自宅を訪ねて来たことも何度かあった。２２年のＷ杯カタール大会後に再会した時は、Ｗ杯優勝や日本サッカーの新たな歴史をつくる目標を語っていたという。

今大会の開幕前、シェルトンさんが鎌田選手へ「Ｂｒｉｎｇ ｔｈｉｓ Ｃｕｐ ｈｏｍｅ ａｎｄ ｕｎｌｏｃｋ ｌｅｇｅｎｄａｒｙ ｓｔａｔｕｓ（優勝カップを持ち帰って伝説になろう）」とメッセージを送ると、「Ｔｈａｎｋｓ ｍａｎ（ありがとう）」と返信が届いた。

オランダ戦での激闘を見て、「いつも通りのプレーで日本代表の流れをまとめているように見えた。次戦も彼らしさを発揮してくれるはずだ」とシェルトンさん。世界の舞台で輝きを増す教え子の姿を楽しみにしている。