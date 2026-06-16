アイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」の7人組グループCANDY TUNEが16日、都内で「バンダイナムコ Cross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦PRイベントに登壇した。

単一会場におけるカプセルトイ機の最多数4096機を達成しギネス世界記録認定を見届け、メンバーがそれぞれガシャポンを回して引いたお題について話すトークコーナーへ。

福山梨乃（28）は「ミラクルな起こしそうなメンバーは誰？」というお題に「村川緋杏ちゃんです」と即答。「緋杏は本当に運が良くて。いつもミラクルなハプニングを起こして私たちを笑わせてくれる。1リットルのペットボトルをカバンの中で全部ひっくり返したり（笑い）」とエピソードを披露すると村川は「“ミラクル緋杏”として今日から頑張っていきたいと思います」とまさかの“新キャラ”が誕生した。

そんな“ミラクル緋杏”は「ガシャポンを開けた時のようなサプライズな事は？」という質問を引き、「ファースト写真集の発売が決定したんですけど、それを聞いた時に私が！？って思いました」と振り返り、ミラクル担当の私が出しても良いんですかと、まさかでした」と笑顔で付け加えた。

桐原美月（23）は「ギネス世界記録を狙うならこの特技」というお題に回答。「私の特技は時間管理と掃除なんですけど、以前アルバイトをしていた時に食器を下げるのが得意だったのでその速度です」と意外な一面を明かし、「バイト歴は2年、一人暮らし歴は7年なので、今でも得意です」と胸を張った。