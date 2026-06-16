◇MLB カブス5×−4ロッキーズ(日本時間16日、リグリー・フィールド)

カブスはPCAの愛称で親しまれるピート・クロウ＝アームストロング選手がサイクルヒットを達成しました。

1番センターで出場し、初回にはマイケル・ロレンゼン投手から先頭打者ホームランを記録。センターの頭を越える434フィート＝約132メートルの豪快な一発でした。

さらに3回には右中間への大飛球を放ち、快足を飛ばして三塁打。5回にはライトへの二塁打を放ちました。そして2−1の7回には左腕ブレナン・ベルナルディノ投手からライトへはじきかえし、サイクルヒットを達成しました。

また試合は今永昇太投手が6回途中1失点の力投。降板後にリリーフ陣が逆転を許しますが、1点を追う9回は4番の鈴木誠也選手がこの日2つめの四球で出塁。さらにノーアウト満塁からペドロ・ラミレス選手のタイムリーで追いつくと、最後はマット・ショー選手が押し出し四球を選び、サヨナラ勝利となりました。

“PCA”選手は、5月に調子を落とし月間打率.233で、チームも10連敗を記録。それでも6月は13試合で55打数24安打の月間打率.436、6本塁打を記録して、チームを引っ張っています。