W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合後に綺麗に清掃された日本のロッカールームが話題に。オランダメディアが公開すると、その反響が広がった。

オランダに2度追いつき、勝ち点1を掴んだ日本。試合後、ロッカールームは綺麗に整理整頓され、ゴミは1か所にまとめられた。さらに、大会側から支給されたとみられるタオル、ビブスは綺麗に畳まれ、まさに文句なしの状態だった。

過去のW杯や国際大会でも脚光を浴びてきた“美ロッカー”。今大会でも日本の美徳文化が海外で反響を呼び、オランダの専門メディア「433」の公式Xは実際のロッカーを捉えた画像を添えて「日本は完全に一流だ。サッカーにおける最高の伝統の一つ」「他者への敬意の表れだ。これこそが、試合後に彼らのファンがスタジアムを掃除する姿を目にする理由でもある。なんという国だ。絶対的な敬意を」と称賛した。

圧巻の光景を捉えた1枚に、X上では海外ファンからの賛辞も集まっていた。

「品のある振る舞いだよ」

「教育だよね」

「素敵な国だ」

「何という文化だ」

「信じられないよ」

「日本、ありがとう」

「めちゃくちゃリスペクトする」

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）