７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が１６日、都内で「バンダイナムコＣｒｏｓｓ Ｓｔｏｒｅ東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦ＰＲイベントに出席した。

同所内の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」「ガシャポンのデパート」に設置されたカプセルトイ機４０９６面が「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」のギネス世界記録に認定。村川緋杏は「世界規模のチャレンジに私たちが同行させていただけるのがすごく光栄でうれしい」と笑顔。メンバーは実際の店舗に足を運び、チャレンジ挑戦に参加したが、南なつは「圧巻の景色。楽しすぎて毎日通っても飽きないんじゃないか」と振り返った。

代表して認定証を受け取った福山梨乃は「ちょっと鳥肌が立っております。こんな間近で受け取れることなんて多分、人生で一回あるかないかだと思うので」と恐縮。「とても貴重な瞬間に立ち会えた」と笑みをみせた。

イベントではメンバーそれぞれがガシャポンを回してトークを展開。カプセルトイの思い出を尋ねられた小川奈々子は「食べ物が大好き。ミニチュアストラップをカギにつけています。チーズとかヨーグルトとか…」と明かした。またこの日、所属する「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」のガシャポン商品化が決定したことがサプライズ発表。記念にサインを書き入れたミニガシャポンをかなり気に入った様子で、福山は「これでセトリ（セットリスト）決めたい！」と語った。