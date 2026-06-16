巨人は今季ここまでリーグ最多のチーム５１本塁打を記録している。今季はキャンプから練習してきた機動力野球が際立ち、こちらもリーグ最多となるチーム４７盗塁をマーク。その一方で、効果的なアーチも量産しているのだ。

交流戦では、３日・オリックス戦で１―４の８回に丸が代打逆転満塁弾をマーク。昨年亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌にドラマチックな一発を放った。６日・ロッテ戦では１点が遠い中、０―１の６回に大城が同点ソロ。貴重なドローに持ち込んだ。

９日・楽天戦ではダルベックの先制３ランなど今季チーム最多１試合４発を記録し、８得点で快勝。２―１で勝利を収めた１３日・西武戦での決勝点も、リチャードの今季初打席初スイングから生まれた一発だった。

チームトップはキャベッジの１２本塁打。ダルベックが１１発、大城が６発、佐々木が５発で続く。主砲だった岡本がメジャーに移籍したにもかかわらず、予想以上の長打力を見せている巨人。交流戦明けのリーグ戦でも、大技と小技を絡めながら勝利を重ねたい。