◆米大リーグ ドジャース４―３レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰３戦目は４打数無安打に終わり、２試合連続ノーヒットで打率は３割を切って２割９分８厘となった。連続出塁は出場７試合で止まり、出場２戦連続無安打は５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来だった。

レイズ先発は日本ハム、ソフトバンクでもプレーしていたＮ・マルティネス投手（３５）だった。大谷は昨季まで通算９打数無安打１四球に抑えられていた。この日も初回先頭の第１打席も右飛、３回先頭の第２打席は三ゴロ、５回１死の第３打席は空振り三振に仕留められた。７回１死の第４打席は左腕マッツから見逃し三振だった。

この日は米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」によって中継されている。ロバーツ監督が試合中にインタビューに応じた際には、ちょうど大谷が３回の打席に立っている時だった。「翔平は大丈夫だよ。膝には少し変な感じがあるみたいだけどね。打撃よりも投げる動作の時に気になるようだが、打つことに関しては問題ないよ。もちろん走ったり盗塁することについては少し注意が必要だが、今のところはいい状態だ」と話す場面もあった。

投手としては、予定通り１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦に先発予定。登板２日前となるこの日はブルペン入りせず、１６日（同１７日）にブルペン入りして最終確認の予定だ。