カワラボの“ガシャポン”商品化決定 CANDY TUNE登壇イベントでサプライズ発表「すごい！」
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが16日、都内で行われた『「バンダイナムコCross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦イベント』に登場した。イベントではメンバーにもサプライズで、アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」のガシャポンが発売されることが発表された。
【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE
イベントでは、池袋・『バンダイナムコCross Store 東京』内で展開するカプセルトイブランド『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』にて、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」世界一となり、ギネス世界記録に認定された。
同会場では今朝、ギネスワールドレコーズの公式認定員による計測のもと、きちんとカプセルトイ機が作動するかどうか一つずつ審査が行われ、4096面が認定された。CANDY TUNEは計測にも立ち合い、最後のラスト7面のガシャポンを回す大役を担った。村川緋杏は「ギネス世界記録へのチャレンジに私達が同席させていただけるのがすごく光栄でうれしいですし、私達もガシャポンが大好きなので、すごくうれしいです」と笑顔でコメント。
ギネス世界記録の認定書を受け取った福山は「鳥肌が立っております。すごく緊張感がありました。（ギネス世界記録を）受け取れることなんて人生で一回あるかないかだと思うので、とても貴重な時間に立ち会えてとてもうれしいです」と語っていた。
また、イベント中に突然、MCからの指示で立花琴未が会場に置いてあったガシャポンを回すことに。カプセルを開けると中には1枚の紙があり、そこには「KAWAII LAB.のガシャポン商品化決定！」の文字が。立花は「私たちのグッズをガシャポンにしてみたい」と話していたこともあり「すごい！KAWAII LAB.全体でできるというのもうれしいです！」と大喜び。
ガシャポンの内容は現在進行形で企画を練っている最中だそうで、詳細が分かり次第、順次公式ホームページやSNSで発表される。
【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE
イベントでは、池袋・『バンダイナムコCross Store 東京』内で展開するカプセルトイブランド『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』にて、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」世界一となり、ギネス世界記録に認定された。
ギネス世界記録の認定書を受け取った福山は「鳥肌が立っております。すごく緊張感がありました。（ギネス世界記録を）受け取れることなんて人生で一回あるかないかだと思うので、とても貴重な時間に立ち会えてとてもうれしいです」と語っていた。
また、イベント中に突然、MCからの指示で立花琴未が会場に置いてあったガシャポンを回すことに。カプセルを開けると中には1枚の紙があり、そこには「KAWAII LAB.のガシャポン商品化決定！」の文字が。立花は「私たちのグッズをガシャポンにしてみたい」と話していたこともあり「すごい！KAWAII LAB.全体でできるというのもうれしいです！」と大喜び。
ガシャポンの内容は現在進行形で企画を練っている最中だそうで、詳細が分かり次第、順次公式ホームページやSNSで発表される。