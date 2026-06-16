CANDY TUNE、世界最高齢アイドルグループ目指す「125歳までやりたい！」
7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が16日、都内で行われた『「バンダイナムコCross Store 東京」内カプセルトイ専門店ギネス世界記録挑戦イベント』に登場。「“世界最高齢アイドルグループ”を目指す」と夢を語った。
【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE
イベントでは、池袋・『バンダイナムコCross Store 東京』内で展開するカプセルトイブランド『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』にて、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」世界一となり、ギネス世界記録の認定式が行われた。
同会場では今朝、ギネスワールドレコーズの公式認定員による計測のもと、きちんとカプセルトイ機が作動するかどうか一つずつ審査が行われ、4096面が認定。CANDY TUNEは計測にも立ち合い、最後のラスト7面のガシャポンを回す大役を担った。
イベントの内容にちなみ、「CANDY TUNEでかなえたい世界一の夢」を問われた村川は「世界最高齢女性アイドルグループです！」とフリップを使って回答。「私たちはマインドがギャルな子が多いんですけど、マインドがギャルな分、年齢にもとらわれないメンバーが多いので、どれだけおばあちゃんになってもみんなでアイドルをやっていたいと思っています」と夢を語った。
MCから「何歳くらいまで？」と聞かれると村川は「125歳までやりたい！」と宣言。するとメンバーからは「寿命のほうでも（ギネス世界記録に）…（笑）」とツッコミが。村川は苦笑いしつつも「そっちでもギネス世界記録を狙っていきたい」と笑顔で語った。
他のメンバーからも「ずーっとCANDY TUNEでいること」（桐原）、「いつまでもきゃんちゅーがずーっと一緒にいられること」（立花）、「どんな形でも“きゃんちゅー”でいること!!!」（小川）など、グループを長く続けることに関する夢が飛び出していた。
イベント後の囲み取材では改めてこの話題に言及。記者から「世界最高齢のアイドルになれたとしたらどんなことがしたいか」と質問されると「みんなでコタツを囲んで生配信とかをしてみたい（笑）」といい、「あめちゃん（＝CANDY TUNEのファン）に私たちの生きている現状をお伝えできればと思います」と展望を口にした。
世界最高齢まで続けるためには「仲良しであること」と「健康」が大切であると村川。健康に関する情報をメンバーで共有し合っているといい「125歳までアイドルをやる秘けつかなと思います」と話していた。
【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE
イベントでは、池袋・『バンダイナムコCross Store 東京』内で展開するカプセルトイブランド『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』『ガシャポンのデパート』にて、「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」世界一となり、ギネス世界記録の認定式が行われた。
イベントの内容にちなみ、「CANDY TUNEでかなえたい世界一の夢」を問われた村川は「世界最高齢女性アイドルグループです！」とフリップを使って回答。「私たちはマインドがギャルな子が多いんですけど、マインドがギャルな分、年齢にもとらわれないメンバーが多いので、どれだけおばあちゃんになってもみんなでアイドルをやっていたいと思っています」と夢を語った。
MCから「何歳くらいまで？」と聞かれると村川は「125歳までやりたい！」と宣言。するとメンバーからは「寿命のほうでも（ギネス世界記録に）…（笑）」とツッコミが。村川は苦笑いしつつも「そっちでもギネス世界記録を狙っていきたい」と笑顔で語った。
他のメンバーからも「ずーっとCANDY TUNEでいること」（桐原）、「いつまでもきゃんちゅーがずーっと一緒にいられること」（立花）、「どんな形でも“きゃんちゅー”でいること!!!」（小川）など、グループを長く続けることに関する夢が飛び出していた。
イベント後の囲み取材では改めてこの話題に言及。記者から「世界最高齢のアイドルになれたとしたらどんなことがしたいか」と質問されると「みんなでコタツを囲んで生配信とかをしてみたい（笑）」といい、「あめちゃん（＝CANDY TUNEのファン）に私たちの生きている現状をお伝えできればと思います」と展望を口にした。
世界最高齢まで続けるためには「仲良しであること」と「健康」が大切であると村川。健康に関する情報をメンバーで共有し合っているといい「125歳までアイドルをやる秘けつかなと思います」と話していた。