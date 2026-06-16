飼い主さんが帰宅した時はツンツンした態度をとっていたワンコですが、飼い主さんのお母さんがお家に来た時はデレデレになって…？態度の違いが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で42万8000回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「ほんと面白い」といった声が寄せられています。

【動画：帰宅時、いつもは塩対応の犬→『飼い主のお母さん』が家に遊びに来ると…あからさまな『態度の違い』】

飼い主が帰宅した時は塩対応のワンコ

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」に投稿されたのは、柴犬の「ロック」くんのツンデレぶりが面白い光景です。ロックくんはクールな性格をしており、飼い主さんが帰宅した時もわりと塩対応なのだとか。

この日もロックくんは玄関でお出迎えしてくれなかったため、お名前を呼びながらリビングに向かう飼い主さん。ソファの裏でのんびりくつろいでいるロックくんを発見して、「ただいま」と声を掛けたそう。

しかしロックくんは飼い主さんの顔を見ても、ヒコーキ耳でちょっと嬉しさを表現するだけで、それ以外はノーリアクションだったとか。「お出迎えしてほしかったな～」と本音を伝えてみても、真顔で無視…。飼い主さんとは毎日一緒に過ごしているので、あまりデレデレする気にならないのでしょう。

飼い主の母が遊びに来た時は…？

ではたまにしか会えない大好きな人がお家に来たら、ロックくんはどんな反応をするのでしょう？ある日、ロックくんが玄関の近くでリラックスしていたら、ガチャッと音がしてドアが開きました。飼い主さんのお母さんが遊びに来てくれたのです。

お母さんが「ロック～！」とお名前を呼びながら家に入ってきた瞬間に、ロックくんは素早くそばへ。そしてしっぽをブンブン振りながら、笑顔で大はしゃぎしたそう。全力でデレる姿はとても可愛いですが、飼い主さんが帰宅した時と態度が違いすぎて、もはや別の犬のようです…！

ツンとデレの差に爆笑！

飼い主さんは大喜びで迎えてもらえるお母さんが羨ましくなって、後でロックくんに「私もしっぽ振ってお出迎えしてほしいな」とお願いしてみたそう。しかし案の定ロックくんは、冷めたお目目で見つめてくるだけ…。

そして最後に「お散歩行こう」と誘ってみたら、「嫌！」とはっきり断られてしまったとか。ツンデレすぎるロックくんに、飼い主さんも思わず笑ってしまったのでした。

この投稿には「全然様子が違くて笑いました」「ツンもデレもかわいい」「ヒコーキ耳が愛おしい」「家族とお客さんで態度使い分けられるのかな。頭いいね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」には、ロックくん＆弟犬「ボブ」くんの日常が投稿されています。個性豊かな2匹に笑わせてもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。