ラグビーリーグワンで来季２連覇を狙う神戸（旧神戸製鋼）は１６日、元ニュージーランド代表ヘッドコーチ（ＨＣ）のウェイン・スミス氏が、ヘッド・オブ・コーチングに就任したことを発表した。神戸によると、指導陣トップにあたる役職。日本一に導いて今季限りで退任したデーブ・レニーＨＣの後任指揮官は現在、人選中だという。

スミス氏は２０１８年、総監督として神戸に加入。元ニュージーランド代表ＳＯダン・カーターを獲得するなど、同年の神戸のトップリーグ（リーグワンの前身）優勝に尽力した。２１年限りで退任し、２２年にはニュージーランド女子代表監督として、同年の女子Ｗ杯優勝。２３年から今季まではコーチングアドバイザーを務めていた。

ヘッド・オブ・コーチング就任にあたり「再び神戸で仕事ができることに大きな興奮を感じています。歴史と伝統を誇るコベルコ神戸スティーラーズの一員として、このチームのさらなる発展に貢献し、日本一という目標の達成に向けて全力を尽くします」とコメントを発表。来季リーグワン２連覇を狙う神戸で手腕を発揮する。