◆米大リーグ ドジャース４―３レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰３戦目は４打数無安打に終わり、２試合連続ノーヒット。打率は３割を切って２割９分８厘となった。連続出塁は出場７試合で止まり、出場２戦連続無安打は５月１０〜１１日（同１１〜１２日）以来だった。

大谷はリアル二刀流で出場した前回１０日（同１１日）の翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦にＤＨで出場したが、左膝に違和感を覚えて大事を取って途中交代した。ただ、次回登板は中６日で１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦を予定している。登板予定の２日前となるこの日、大谷は試合前に上はＴシャツ姿でグラウンドに登場し、遠投、平地スローを含めて約２０分のキャッチボールを実施したが、ブルペンには入ることなく引きあげた。

そのことについて、試合後に質問を受けたロバーツ監督は「彼は膝をもう一日休ませたかっただけなんだ。明日はブルペンに入って状態を確認する予定だが、長く投げるわけではなく、マウンドで実際に投げて反応を確かめた上で、水曜日（１７日）の登板に備えることになる」と説明した。

大谷は前回も移動日などの関係で登板２日前にはブルペン入りせず、前日に投球練習を行った。「２日前に必ず入らないといけないこともないですし、前日に入ることもある。こだわりすぎないように、それはそれでＯＫとあまり考えすぎずにいきたいと思います」と話していた。