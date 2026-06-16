◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日 ３位決定戦▽慶大７―５明大（１６日・神宮）

慶大が３位決定戦で明大を下した。ＮＰＢ通算５２５本塁打のレジェンド・清原和博氏の次男・清原勝児内野手（２年＝慶応）は主将として「４番・二塁」で先発出場。初回１死一、二塁の場面で左前安打を放って好機を広げ、初回３得点を呼び込んだ。３回では無死一塁の場面に四球を選び、５得点目のホームを踏んだ。

主将として目指した大会６季連続Ｖはならなかったが、「すごく楽しかった。優勝はできなかったんですけど、みんなが引っ張ってくれたおかげで３位という結果を残せた。この秋につながる試合だった」と振り返った。また自身については、「まずはスイングの強さがもっと必要。それと初球からいける積極性。それができるような自信をつけるための練習をしなければならない」と課題を挙げた。

今春リーグ戦で慶大は５季ぶりに優勝し、大学選手権では準優勝を果たした。勝児自身は入学以来、リーグ戦での出場がまだなく、「実力はまだまだ足りないんですけど、ここで見つけた課題を潰して、いち早くリーグ戦に出ることが目標。そこをぶらさずにやっていきたい」とさらなる成長を誓った。