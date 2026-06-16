歌舞伎俳優の市川團子（22）が、16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。大好物について語った。

歌舞伎俳優・市川中車（香川照之）の長男で、スーパー歌舞伎の生みの親である二代目市川猿翁さんと、元タカラジェンヌの女優・浜木綿子を祖父母に持つ團子。同番組で白米が大好物と明かし、「小学校で社会の授業か何かで、お米を食べ比べてみようっていうワークがあった」と切り出した。

当時、自宅で挑戦して感想をまとめたが、「それをきっかけにもう大好きになりまして」と告白。「人からおかしいって言われるんですけど、炊き込みご飯で白米を食べられるぐらい、とにかくお米が好きなんです」と打ち明けると、この日共演し、ともに食事に行く仲という歌舞伎俳優・中村壱太郎は「びっくりしますね」と笑顔を見せた。

そして食事に行く際、「團子君のために、（店では）とりあえず先にお米を2合ぐらい頼んでおく。（釜炊きのご飯を）先に頼んでおいてすぐ補充できるように」という壱太郎に、後輩である團子は「申し訳ないです、どうもすみません」と“謝罪”。壱太郎は「いやいやいや…見ていて気持ちいいです。それぐらい食べるのって」と笑っていた。