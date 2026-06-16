俳優・三浦翔平が１５日、インスタグラムのストーリーズを更新。早朝５時にサッカーワールドカップ日本代表−オランダ戦をＴＶの前でかぶりつきで見る妻で女優の桐谷美玲の姿を公開した。

「ガチ勢に叩き起こされるの巻」と代表ユニホームを着た桐谷が愛犬と一緒に、ダラススタジアムのピッチが映ったＴＶに背筋を伸ばして見入っている写真をアップ。ユニホームの背中には「ＡＹＡ」の文字が見える。時計は５時か５時１分をさしている。

一方、桐谷もインスタのストーリーズを更新。三浦が投稿した写真のほぼ右半分で、三浦と桐谷の写真を合わせるとちょうど１枚の写真になるような粋な仕掛けだった。ユニホームの背中にはＡＹＡＳＥと８の文字がはっきりと見えており、上田綺世の１８番であることが分かる。朝５時にもかかわらず、桐谷の黒髪はサラサラで艶やかだ。

桐谷の方は「＃ＦＩＦＡワールドカップ ＃ＤＡＺＮ ＃サッカー日本代表 ＃本気で楽しむならＤＡＺＮ」と添えている。

二人は２０１６年７月期に放送された桐谷主演のフジテレビ系ドラマ「好きな人がいること」での共演をきっかけに交際を始め、１８年７月に結婚。２０年に第１子男児が誕生した。