第1子出産のトリンドル玲奈、“パパッとご飯”披露「ヘルシーで健康的」「忙しい時に助かるメニュー」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】モデルで女優のトリンドル玲奈が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手軽な食事メニューを公開し、話題となっている。
【写真】第1子出産の34歳モデル「忙しい時に助かるメニュー」パパッとご飯
トリンドルは「パパッとご飯」というコメントにご飯と魚の絵文字を付け、写真を投稿。「こういうの好き」とご飯の上にしらすや薬味などがたっぷり盛られた茶碗と醤油のボトル、納豆のパックがテーブルに並んでいる様子を披露した。
この投稿には「美味しそう」「ヘルシーで健康的」「手軽に美味しく栄養取れるのは最高」「こういうご飯いいよね」「親近感湧く」「栄養満点」「忙しい時に助かるメニュー」などと反響が寄せられている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の34歳モデル「忙しい時に助かるメニュー」パパッとご飯
◆トリンドル玲奈「パパッとご飯」披露
トリンドルは「パパッとご飯」というコメントにご飯と魚の絵文字を付け、写真を投稿。「こういうの好き」とご飯の上にしらすや薬味などがたっぷり盛られた茶碗と醤油のボトル、納豆のパックがテーブルに並んでいる様子を披露した。
◆トリンドル玲奈の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「ヘルシーで健康的」「手軽に美味しく栄養取れるのは最高」「こういうご飯いいよね」「親近感湧く」「栄養満点」「忙しい時に助かるメニュー」などと反響が寄せられている。
トリンドルは、2024年に俳優の山本直寛と結婚。2026年1月15日発売の『中期のたまごクラブ』（ベネッセコーポレーション）2026年冬号にて妊娠を報告し、同年2月22日に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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