「プライムデー」は7月10日深夜0時から

Amazonは、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を2026年7月10日深夜0時から、7月13日23時59分までの4日間にわたって開催する。さらに、「プライムデー先行セール」は7月7日0時から7月9日23時59分までの3日間開催する。

「プライムデー先行セール」は7月7日0時から

食料品・日用品から猛暑対策アイテムなども含め、前年を上回る300万点以上の商品がセール価格となる。また、「ポイントアップキャンペーン」や「dポイントキャンペーン」、セールアイテムがさらにお得に買える「Amazon Haul」でのセールも予定されている。

プライムデーのセールページでは、目玉商品やAmazonでしか手に入らない商品を中心に、ユーザーの購入履歴をもとにパーソナライズされたおすすめ商品を紹介。「ちょっと見せます」コーナーでは、先行セールや注目商品をカテゴリー別に先行で見ることができる。

日本での「プライムデー」初登場のアップル製品もラインアップ

「iPhone Air」、「AirPods Pro 3」、「Apple Watch SE 3」が、日本で初めてプライムデーのセール対象として登場する。いずれの商品も、先行セールから購入できる。

さらに、7月10日からのプライムデー当日には「iPhone 15」と「iPhone 16e」も特別価格で販売する。

「Amazon Haul」でセールを実施

2025年10月にスタートした「Amazon Haul(ホウル)」は、日用品からファッションまで、購入しやすい価格の商品を取り揃えたストア。今年のプライムデーでは、7月7日のプライムデー先行セールから、幅広いカテゴリーの人気アイテムを特別価格で販売。「普段からお手頃な商品がさらにお得になる」という。

「Amazon Haul」は、Amazonショッピングアプリの検索バーに「Haul」あるいは「ホウル」と入力するか、メニューアイコンから「Amazon Haul」を選択するとアクセスできる。

Amazonポイントがさらに貯まる「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」

「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」では、期間中にキャンペーンにエントリーし、対象期間中に合計10,000円以上購入すると、条件達成状況に応じて追加分のAmazonポイントが還元される。上限は10,000ポイント(期間限定ポイント)。

プライム会員であればポイント還元率がアップするほか、Amazon Mastercardの利用で追加のポイント還元、対象カテゴリーの商品や、Amazon厳選ブランド対象商品からの購入でさらにポイント還元率がアップする。

大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも用意する。詳細はキャンペーンページを参照のこと。

アカウント連携で「プライムデー」での買い物でdポイントが貯まる

dアカウントとAmazonアカウントを連携した人を対象に、dポイントが貯まる・使える特典を用意。

新規にアカウント連携をして、買い物をすると、初回購入金額の10%(上限500ポイント)をdポイントで還元する。

さらに、dポイント500ポイントを利用のうえ、5,000円以上買い物をすると、最大100,000ポイントが当たる抽選会に参加可能。この特典は、アカウント連携済みのユーザーも対象。

キャンペーンエントリー期間6月16日14時00分～7月13日23時59分 対象となる買い物の期間7月7日0時～7月13日23時59分キャンペーン詳細ページhttps://www.amazon.co.jp/b/?node=218387577051 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください