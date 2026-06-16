元日本代表の城彰二氏（50）が16日、東京・浜松町の文化放送で行われた同局の定例会見にゲストとして出席した。26日午前7時40分から同局で放送されるスウェーデン戦で解説を務める。

オランダ戦を振り返り「追いついての勝ち点1は勝ち点3に等しい。選手達は非常にムードがいい。自信をつけられた初戦だったのでは」とコメント。21日のチュニジア戦に関しても「チュニジアは勝たなければグループリーグ敗退が決まってしまうという追い込まれた状況なので、おそらくリスクを背負いながらも攻めてくる」と予想し、「逆に日本にとってはチャンス。そういった状況になれば、日本の方が力は上上だと評価しているので、難なく勝てるのでは。これで勝ち点3をしっかり奪って、グループリーグ突破の最低の勝ち点4は奪えると思う」とエールを送った。

15日のオランダ戦で話題となった元日本代表MF本田圭佑の解説について聞かれると「彼の“本田節”というか、表現の仕方は独特なもの」と分析。解説者としての賛否はあるとしつつ「彼は本当に自由人。現場で起きたことを率直に伝えるということが、物凄くウケているというのは確かだと思うし、あのスタイルはいいなと思う」と話した。また、同じ解説する立場として「今度、どうやって解説しているのか聞いてみたい。僕も勉強したいなと思います」とも。自身は「主婦でも分かりやすい解説」を目指していると明かし「サッカーに興味を持っていただけると、家族を連れてきてくれると読んでいます」と笑顔。スウェーデン戦の解説に向け「見えないところを言葉で見せるということなので、分かりやすい解説をしたい」と意気込んだ。