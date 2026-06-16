【W杯2026】サッカー熱戦の裏に水道局の努力 “水使用量の変動”グラフ公開に反響「株価みたい」「みんながいつトイレ行ったかわかる！」

【W杯2026】サッカー熱戦の裏に水道局の努力 “水使用量の変動”グラフ公開に反響「株価みたい」「みんながいつトイレ行ったかわかる！」