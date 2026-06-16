女優でタレントのYOU（61）が15日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。自身の愛車について明かした。

憧れたまま一度も乗らずに終わった夢の一台、近い将来乗ってみたい一台、過去と未来の憧れの車に試乗する番組。この日はYOUの憧れだという、「走るシーラカンス」とも呼ばれた三菱のデボネア、未来の愛車候補としてメルセデス・ベンツの最新モデルである「E220d AVANTGARDE」を試乗した。

小峠とはプライベートでもよく食事をする仲だといい、大の旧車好きという共通点もある。かつて目黒区に住んでいたということもあり、ロケスタートの場でもある学芸大学駅エリアはなじみの街だという。

そんなYOUの免許取得は26歳の時だったといい、「26で免許取ってすぐ230E」と初めての愛車はメルセデス・ベンツ230Eだったことを明かした。

これには小峠も「いきなりじゃあベンツ買ったってことですか」と驚き。YOUは「次は500のSLか300TE。全部ベンツ。一生ベンツ女」と笑った。

YOUは最初に230Eを購入し、その後数台乗り継ぎ、現在再びメルセデス・ベンツ230E（1983年式）を所有しているという。