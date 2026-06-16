フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、韓国旅行を満喫するプライベートショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】宇賀なつみの水着姿や韓国を満喫する様子（複数カット）

宇賀はこれまでもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地を旅する様子を発信してきた。2025年9月17日の更新では俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉「ブルーラグーン」を満喫する水着姿をアップし、「入浴シーンセクシーですね」「満喫しているお二人可愛い」などとコメントが寄せられ話題になった。

堀未央奈らと韓国を満喫

2026年6月14日は、乃木坂46の元メンバーでタレントの堀未央奈（29）らとともに、韓国の飲食店で食事を楽しむ様子を披露。「先日サクッと韓国へ。可愛い妹たちに遊んでもらって、楽しかった‼︎ 行くたびに新しいソウルは、やはり定期的に案内してもらわないとっっ」とコメントしている。

この投稿には「美しすぎます」「なかなか見れない表情」「酔ったなつみちゃんもかわいい」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）