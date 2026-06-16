「あっ、水戻すの忘れてた…！！

ごめんごめん」



【写真】「いつもあるはずの水がない……」天然ボケをかますハスキーさん

犬が水を飲んでいると思いきや、そこには何もありません。お水を入れるスタンドに顔を突っ込んでいるのは、ハスキーの「琥珀」くん。



本来ならばスタンドにはお水が入ったボウルがあるはずですが、飼い主の「コハクヌシ」（@nikoniko_days）さんがお水のセットを失念していたそうです。あるはずのないお水のありかを必死で探す琥珀くんの姿は、多くの人の笑顔を誘ったようです。



「無言の訴え」

「水がないもっと奥にあるのかな？ってやってるの？」

「これはもしや水入れてないことへの当てつけ！？ｗ」

「とりあえず顔突っ込む所にハスキー味を感じる」



凛々しい見た目と大きな体に反して少し抜けているところがあり、そのギャップも人気のハスキー。今回の琥珀くんの姿からもハスキー特有の自由奔放な一面が垣間見え、多くの人から反響がありました。



このシュールな光景が生まれたのは？ また、この後の琥珀くんのリアクションについて、コハクヌシさんにお話を伺いました。



ーーこの時の状況は？



「ご飯の後、周辺が汚れていたので台ごと洗って戻した時に、うっかり水入れをセットするのを忘れてしまいました」



ーー水入れを忘れてしまったことに気づいたのは、琥珀くんの様子を見て？



「琥珀を見て気づきました」



ーーお水を待っている間、琥珀くんは？



「ヌシ（私）を物言いたげな目で見つめていました笑」



ーー琥珀くんのこの姿についてご感想は？



「『嘘でしょかわいい』と思いました」



ーー琥珀くんは普段、どんなワンちゃんですか？



「ツンデレかまちょの食いしん坊です。たまには凛々しい顔もします」



お水がない状況でも怒るどころか物言いたげな瞳でじっと見つめるだけというのが、琥珀くんのツンデレぶりをよく表しているようです。



愛嬌たっぷりで食いしん坊。さらに、コハクヌシさんの投稿でも様々な表情を見せてくれる琥珀くん。これからもコハクヌシさんをはじめ、多くの人を笑顔にしてくれることでしょう。



コハクヌシさんは「これからもうちの琥珀をよろしくお願いします」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）