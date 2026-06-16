愛犬と過ごす日常をSNSで記録している飼い主さんは多いはず。成長にともない、その時々でプロフィール画像を変えることもあるでしょう。



【写真】こうやって撮ってたんですね！手作り「舞台裏」

今、Xではポメラニアンの「ピカルディ」くん（5歳・男の子）がプロフィール画像を撮影する舞台裏が公開され、話題になっています。



飼い主さんの膝上にちょこんと座るピカルディくん。スタッフが背景となる大きなピンク色の紙を持ち、そこに開いた穴から、ピカルディくんがひょっこりお顔を出しています。



その表情は…お手本のように素晴らしい笑顔。完成したプロフィール画像は、思わず胸がときめいてしまうほどキュートです。この投稿に5.9万件超の“いいね”が殺到しました。



あまり目にすることのない撮影の舞台裏に「なるほど！ そうやって撮ってたのか！」「文化祭の準備みたいでかわいい」「カメラ目線かしこい」「AIの時代なのにこの手作りと熱意。無茶苦茶大好きです」など感嘆する声が。また、仕上がりにも「めっちゃかわいい！」「あまりにもマイリトルパピーで涙が出そう」など、反響が寄せられています。



大切な記念写真、ご機嫌だったピカルディくん

飼い主のポメのピカルディさん（@pomepomePicardy）によると、今回、プロフィール画像を新たに撮影したのは、5歳の誕生日を迎えたことがきっかけだったそう。



「撮影していただいたのは、わんこと家族の写真館『pnkt.（プンクト）』（東京都世田谷区）です。撮影したすべてのデータをいただき、その中には顔出しの写真も数パターンありました。一番良い笑顔だなと思った写真をプロフィール画像にしてみました」



撮影方法はもちろん、ピカルディくんの落ち着いた様子も印象的でした。飼い主さんによると、「おやつをもらったり、スタッフさんたちにたくさんほめてもらって、終始ご機嫌でした」といいます。



5年をともに歩んできたピカルディくんと飼い主さん家族。大切な記念でもあった今回の写真について、飼い主さんは「とてもかわいらしくて大満足です」と微笑みます。優しく淡いピンク色に包まれたイケワン、ピカルディくん。その愛らしい一枚が、多くの人を笑顔にしてくれました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）