読書好きにはおなじみの「本屋大賞」は、2004年に設立された、NPO法人・本屋大賞実行委員会が運営する文学賞だ。「芥川賞」や「直木賞」など、国内の文学賞は主催が出版社で、選考委員は作家が務めることが多い。一方で本屋大賞は、「新刊を扱う書店の書店員」の投票によってノミネート作品、および受賞作が決定される。2019年には瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』2021年には町田そのこさんの『52ヘルツのくじらたち』が受賞し、2作は文庫化されてから今も読まれ続けている。本屋大賞受賞作がロングセラー化するのはなぜなのか。文芸評論家として活躍し、著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が大きな話題を呼んだ三宅香帆さんに、近年のベストセラー小説の特徴や読者心理、本屋大賞が果たす役割について聞いた。（構成：南山武志 撮影：本社奥西義和）

【写真】2026年の本屋大賞は…

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母娘の「葛藤」に共感

今年の本屋大賞に、朝井リョウさんの小説『イン・ザ・メガチャーチ』が選ばれました。本屋大賞を受賞した小説には、文庫化された後も勢いが落ちずに売れ続ける作品が多く、瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』（2019年受賞）、町田そのこさんの『52ヘルツのクジラたち』（2021年受賞）は、近年の〈双璧〉といえます。この2冊が支持されている理由はどこにあるのでしょう？

――本屋大賞を審査するのは全国の書店員さんたちですが、そこは女性が中心的に活躍している現場でもあるんですね。作家や編集者というと男性が中心になることも多いですが、本屋大賞の場合は彼女たちの心に刺さった作品が選ばれやすい。そこが他の文学賞などとはちょっと違うのでは、と感じます。

実はこれは、本のマーケティングという点からも合理的なお話なのかなと。どういうことかというと、クロス・マーケティングの読書調査によると、「50代以上においては男性より女性のほうが本を読んでいる」というデータがあります。他の文学賞とは異なる属性の、さらに本を読み込んでいる人たちが「これは面白い」と推す本なのですから、読者に響いて当然だと思うのです。

では、この２冊がどんな作品なのかというと、共通するのは、母親との関係に「葛藤」する娘が主人公の小説だということ。昨今、いわゆる毒親の存在がクローズアップされていますよね。多くの人が、そこに描かれた世界に共感を覚えながら読んでいるのではないでしょうか。



文庫化されて売れ続ける本屋大賞受賞作の2作。左：『52ヘルツのクジラたち』（町田そのこ：著／中央公論新社）／右：『そして、バトンは渡された』（瀬尾まいこ：著／文藝春秋）

『婦人公論』でも、以前は嫁姑問題をテーマに取り上げることが多かったのですが、ある時期から母娘関係に関するものが目に見えて増えました。

――姑と違い母との葛藤というのは、友達であっても喋りづらい話題だなと。年齢を重ねれば、なおさらではないでしょうか。でも、フィクションの世界なら、登場人物に共感することも、自分を投影することもできます。そういうふうに、自分の気持ちを掬い上げてくれる感覚が、これらの作品にはあるのだと思います。



「母との葛藤というのは、友達であっても喋りづらい話題だなと」

癒される「男性像」も魅力の作品

『そして、バトンは渡された』の主人公、優子は、早くに実母を亡くし、継母の梨花さんと暮らします。梨花は優子をある意味「翻弄」するのですが、毒親とはちょっと違いますね。

―― 一見自由奔放で、時々の事情で優子の父親が入れ替わっていく。それだけ聞くと、とんでもない母親なのだけど、その行動にも深いわけのあったことが、やがて明らかになります。

この作品では、優子と同じように父親たちも梨花に振り回されるわけですが、その描き方も秀逸です。今の父親の森宮さんは、「身近にいたらいいな」と思わせてくれる男性そのもの。別に少女漫画に出てくるようなヒーローではなくて、ちょっと抜けているところもあるのだけれど、実の子ではない優子のことを温かく見守っている。読んでいると、やっぱりその関係性に癒されるんですよね。瀬尾さんは、ケアする力の高い男性の表現が本当に上手いなあ、と感じます。

そういうのも含めて、この作品は、「自分の居場所はここにあるんだ」と思わせてくれる。今は、家族でも友達でも恋人同士でも、心を大きく開く関係をつくる時間をとることがなかなか難しいじゃないですか。『52ヘルツのクジラたち』もそうですが、描かれているのは、普通とは違う家族、人間関係だけど、そこにも居場所を見つけられるというか、むしろ違う形だから、安心して「居る」ことができる。そんなところに皆さん魅力を感じているのではないか、と想像するんですよ。

『52ヘルツのクジラたち』には、親による子どもの支配や虐待なども扱われています。

――主人公である貴瑚の「過去」と、移り住んだ地で偶然出会った少年の「今」がシンクロしつつ、ストーリーが展開していきます。確かに重いテーマを描いているのですけど、やっぱり暗い気持ちで終わらせず、読者をちゃんと優しいところに届けてくれるところがこの小説のすごさであり、多くの人に読み続けられる理由もそこにあると感じます。



「〈自分の居場所はここにあるんだ〉と思わせてくれる作品に支持が

家族観に影響した子どもの頃の本

三宅さんご自身は、家族観などについて、子どもの頃に人生で初めて読んだ漫画『ママレード・ボーイ』（吉住渉著）から影響を受けた、とおっしゃっていますね。

――当時の漫画やアニメは、今振り返っても先進的というか、家族の多様なあり方とか平等な男女関係とかが、しっかり描かれていたんですよ。それが物語の原体験だったのは、私にとって大きかったと思います。

そうしたこともあって、私も今の時代の母娘関係というものには興味を持っていて、『娘が母を殺すには？』という本も書きました。瀬尾さんや町田さんも、今回の作品だけでなく、ずっとそのあたりを1つのテーマとして、追いかけていらっしゃいます。なので、著作が出るたびに、私も読者の１人として、いっしょに共感したり、深く考えさせられたりしながら読んでいるんですよ。

最初に読者層についてのご指摘がありましたが、本を出す側からすると、40代〜50代くらいの女性に支持される作品は、男性読者がメインのものに比べて、ロングセラーになる傾向が強いと感じます。何か理由があるのでしょうか？

――そうですね。答えになっているかどうかはわかりませんが、女性は「本屋大賞取ったあの本、面白かったよ」「そう。じゃあ読んでみる」みたいな話を、知り合い同士でよくするのかもしれない、と思います。お茶したりごはんを食べたりする時、読んだ小説の感想を語り合う機会が、男性より女性の方が多いのでは。そのようにして、時間をかけてじわじわ読者が広がっていくというのは、あるかもしれません。

やっぱり口コミは最強の宣伝だと思います。そこで話題になるのは、ひとことで言えば「読後感のいい小説」ですね。内容がどんなに重かったり暗かったりしても、読んだ後に納得できるというか、読んでよかったと思える本は、人に勧めたくなりますよね。



「やっぱり口コミは最強の宣伝だと思います。話題になるのは、〈読後感のいい小説〉」

お仕事のために読むケースも多いとは思いますが、プライベートでは、どんな基準で本を選ばれるのですか？

――特に問題意識を持って選ぶとかいうのはほとんどなくて、単純に「今読みたい本」「面白そうな1冊」ですね。仕事で読む場合にも、結局自分が興味のある今書きたいテーマに沿ったものになりますから、スタンスはそんなに変わりません。

ジャンルも様々です。私は、中学時代に恩田陸さんの著作に出会って、大きな影響を受けました。恩田さんは小説を書かれるだけでなく、エッセイスト、評論家として、たくさんの本を紹介してくださいました。それをガイドのようにしていろんな本を読むようになり、その面白さ、奥深さを知ったことが、今の仕事につながっていきました。

ちなみに、今年の本屋大賞に作品がノミネートされた佐藤正午さん、湊かなえさん、伊坂幸太郎さん、瀬尾さんも、そうやって当時から読み続けてきた作家さんです。そういう方たちが、ベテランと呼ばれる域になって書かれる作品を読めるというのも、私にとっては大きな喜びです。



「中学時代に恩田陸さんの著作に出会って、大きな影響を受けました」

AIにはない解決策を秘めた本の魅力

書評などの形で本に関する発信をされていますが、あらためてそこに込めた思いを聞かせてください。

――多くの方にとって、小説などの文芸作品は、楽しむために読むもの。その水先案内ができれば、と思っています。

同時に、さきほども言いましたけど、人といてもしんどいとか、自分のことをわかってもらえそうもないとかいうことが、誰にでもあると思うのです。でも、本の中ならば、「これは自分のことを言っているんだ」という言葉に、けっこう出会えるんですね。

例えば、AIは褒めてくれたり、決まった答えを出したりはしてはくれますけど、一緒に苦しんではくれませんよね。本の中には、苦しみを描いた先に、思ってもみなかった解決策が秘められていたりもする。本と対話することで、まったく見えていなかったものが目に入るかもしれません。それが読書のいいところ、醍醐味だと、私は思っています。

なかなか読書の時間がつくれない、という人にひとこと。

――「隙間時間」に、気軽にページを開けるのも、本ならではないでしょうか。同じエンタメでも、映画は映画館まで足を運ぶ必要がありますけど、小説なら人を待つ間でも電車の座席でも、1人の時間に浸ることができます。

まずはカバンに1冊の本を忍ばせる。身近なところに小説を置く。そんな習慣をつけるところから始めてはいかがでしょうか。本屋大賞のような賞を取ったり、そこにノミネートされたりした作品から読み始めるのも、おすすめです。