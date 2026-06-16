USJ、超進化“夏祭り”フード発売へ！ “金魚が浮かぶ”サイダーや「チョコバナナ」チュリトスなど登場
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、7月1日（水）から8月26日（水）の期間開催される夏の新ナイト・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」をはじめ、大人も子どもも1日中、リミットを外して遊びつくせる“お祭り騒ぎ”の夏イベントを開催する。それに先駆けて、6月29日（月）より販売される期間限定メニューとグッズが公開された。
【写真】USJらしさ全開！ ユニークな期間限定フード一覧
■新ナイト・ショーに欠かせないグッズも販売
お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の定番メニューにユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの遊び心を加えて超進化させた夏祭りフードが集結。
例えば、「ユニバーサル・マーケット」には、爽やかなレモンサイダーに、鮮やかな金魚を浮かべた「夏祭りの金魚 レモンサイダー」をはじめ、夏祭りの定番フードをアレンジした「超!! チョコバナナ・チュリトス」「いちご練乳 ソーダスムージー」「カレーナン!? 焼きそばドッグ」などユニークなメニューが勢ぞろい。
また、「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、屋台の思い出をスウィーツにした「りんご飴 〜りんごのムース〜」「水風船 〜ピーチゼリー＆レアチーズムース〜」を味わえる。
さらに、新ナイト・ショー「NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ」に欠かせないペンライトも販売される。
■人気キャラの商品も登場！
それから、マイメロディ＆クロミやミニオンなど、人気キャラクターのひんやりスウィーツやドリンク、涼感グッズが今年も登場。
新コスチューム姿のマイメロディとクロミがデザインされた「ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き」やアイスパック付きアイテム、ミニオンたちをあしらった「映画スターのミニオン・フラッペ 〜ピーチ＆レモン〜」や「クールネックリング」など、夏のパークに欠かせないラインナップがそろう。
その他、パーク内レストランでも、涼やかな夏限定グルメを味わえるほか、年間パス利用者限定の夜だけのお得なセットメニューなども提供予定だ。
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． EJ5060501
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．
■新ナイト・ショーに欠かせないグッズも販売
お祭り騒ぎの25周年の夏は、屋台の定番メニューにユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの遊び心を加えて超進化させた夏祭りフードが集結。
例えば、「ユニバーサル・マーケット」には、爽やかなレモンサイダーに、鮮やかな金魚を浮かべた「夏祭りの金魚 レモンサイダー」をはじめ、夏祭りの定番フードをアレンジした「超!! チョコバナナ・チュリトス」「いちご練乳 ソーダスムージー」「カレーナン!? 焼きそばドッグ」などユニークなメニューが勢ぞろい。
また、「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、屋台の思い出をスウィーツにした「りんご飴 〜りんごのムース〜」「水風船 〜ピーチゼリー＆レアチーズムース〜」を味わえる。
さらに、新ナイト・ショー「NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ」に欠かせないペンライトも販売される。
■人気キャラの商品も登場！
それから、マイメロディ＆クロミやミニオンなど、人気キャラクターのひんやりスウィーツやドリンク、涼感グッズが今年も登場。
新コスチューム姿のマイメロディとクロミがデザインされた「ソフローズン グレープ マイメロディ＆クロミ バケツ＆スプーン付き」やアイスパック付きアイテム、ミニオンたちをあしらった「映画スターのミニオン・フラッペ 〜ピーチ＆レモン〜」や「クールネックリング」など、夏のパークに欠かせないラインナップがそろう。
その他、パーク内レストランでも、涼やかな夏限定グルメを味わえるほか、年間パス利用者限定の夜だけのお得なセットメニューなども提供予定だ。
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios．
（C） 2026 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． EJ5060501
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2026 Universal Studios． All rights reserved．