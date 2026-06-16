「前半の45分を無駄にした」ウルグアイのビエルサ監督が嘆き。サウジアラビアと１−１ドロー「勝たなければいけない試合だった」【Ｗ杯】

「前半の45分を無駄にした」ウルグアイのビエルサ監督が嘆き。サウジアラビアと１−１ドロー「勝たなければいけない試合だった」【Ｗ杯】