元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が15日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。フィギュア選手になろうと思った経緯を明かした。

3歳のときに初めてリンクの上に立ったという高橋さんは「先に2歳上の姉が始めていてそれに付いていったそうなんですけど。3歳の頃から通ったとしても教室に入るくらいだったんですけど7歳のときに長野オリンピックをテレビで見ていて“フィギュアスケートこんなに応援されてすごいな、私も選手になりたい”と思い始めて個人レッスンをつけるようになったのが7歳のとき」とコメント。

続けて「そして9歳のときに父親の転勤で中国の北京に行くんですけど、そのタイミングで中国のスケーターたちの真剣な姿勢に影響されて“私も絶対これでいくんだ！”っていう風に決意しました」とした上で、「特に私が行ったのは首都の北京でそこにはナショナルチームで小学生の頃から選ばれた選手が集まるんですよ」と明かした。

中国での5年間の暮らしについては「今振り返ると楽しい思い出たくさんなんですけど、当時は苦しいこともたくさんありましたし」「日本の流行に乗り遅れる、取り残される。日本に帰ったらまず真っ先に本屋さんに行って、コンビニはしごして新商品をチェックして最後にドン・キホーテ行って」と当時を振り返った。