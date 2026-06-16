◇インターリーグ ドジャース4−3レイズ（2026年6月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）がブルペンで投球練習を行わなかった理由を明かした。

大谷は17日（同18日）のカード3戦目で先発が予定されている。通常は2日前にブルペンで投球練習を行うが、この日はブルペン入りすることなく、遠投などで調整を進めた。

試合後、ロバーツ監督はブルペン入りしなかった理由について「膝のことだよ。単に膝をもう1日休ませたかっただけだ」と説明。「だから、明日ブルペンに入る予定だ。それも感覚を確かめる程度のもので、長いブルペンにはならない」と続けた。

そして「マウンドに上がって膝の状態を確認し、それから水曜日の登板に備えることになる」と予定通り17日の先発マウンドは変わらないと見通しを示した。

大谷は10日（同11日）のパイレーツ戦で投打同時出場し、投手としては6回2/3を4失点で勝敗は付かず、打者としては12号本塁打を放ち、5打数1安打2打点だった。

翌11日（同12日）の同戦も打者としてスタメン出場も「左膝の炎症」のため、第5打席で代打を送られ、途中交代。12日（同13日）のホワイトソックス戦は大事を取って欠場した。翌13日（同14日）にスタメン復帰している。