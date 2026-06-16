サッカー元日本代表ＦＷの城彰二氏が１６日、東京・浜松町で行われた文化放送の定例社長会見にゲストで出席し、サッカー北中米Ｗ杯（ワールドカップ）を戦う日本代表の展望を語った。

城氏はＷ杯で日本の全試合をラジオ中継する同局で、１次リーグ第３戦・スウェーデン戦を解説する。２―２で引き分けた初戦のオランダ戦を受け「驚いたのはオランダがかなり日本をリスペクトしていたこと。もう少し攻め込んでくると思った」と振り返った。情報収集するなかで、同国のクーマン監督が「攻めにいってしまうと裏のオープンスペースが空いてしまう」としてリスク回避していた事実を知り、「日本の力は世界に脅威とされていることを認識した」という。

森保監督の積極的な選手交代が、日本の２点目となるＭＦ鎌田大地のゴールを呼んだとし「あの１点の重みは勝ち点３に等しい」と評価。試合後には一部の選手たちと会話し、ムードの良さを感じている。

次戦のチュニジアは、初戦での大敗から捨て身で攻めてくるため戦いやすいと分析。一方で、自身が解説するスウェーデンについては「今勢いがあるし、対策を入念に練らないとうまくいかない」と強力２トップを警戒した。

１９９８年フランスＷ杯では、メンバー漏れした三浦知良に代わってＦＷの主軸を担った城氏。オランダ戦であまりシュートを打てなかったエース・上田綺世に「技術面、精神面、環境面全てにおいてハイレベルで世界と戦っていける選手。日本のエースは重圧がかかるけど、普段のプレーができれば。エースが点を取ればチームも乗れるので、チュニジア戦含めてゴールをまず取ってほしい」と奮起を望んだ。