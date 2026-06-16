元モー娘。飯田圭織「ご飯が進むよ〜」美しく盛り付けられた2人分の弁当公開「どれも美味しそう」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「盛り付けが綺麗」ご飯が進む2人分の月曜日弁当
飯田は「月曜日のお弁当」と紹介し、子ども2人のサイズの違う弁当箱が並んだ写真を投稿。「甘辛塩麹チキン」を中心に、黒ゴマを載せたゆで卵や枝豆とヤングコーンのソテーを盛り付けた弁当に、別添えのさけるチーズやマスカットを披露し「ご飯が進むよ〜」と記している。
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「真似したいです」「盛り付けが綺麗で食欲そそる」「彩り豊かで健康的」「ご飯が進むのわかる」「理想のお弁当です」「栄養満点ですね」などと反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「盛り付けが綺麗」ご飯が進む2人分の月曜日弁当
◆飯田圭織、ご飯が進む弁当公開
飯田は「月曜日のお弁当」と紹介し、子ども2人のサイズの違う弁当箱が並んだ写真を投稿。「甘辛塩麹チキン」を中心に、黒ゴマを載せたゆで卵や枝豆とヤングコーンのソテーを盛り付けた弁当に、別添えのさけるチーズやマスカットを披露し「ご飯が進むよ〜」と記している。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「真似したいです」「盛り付けが綺麗で食欲そそる」「彩り豊かで健康的」「ご飯が進むのわかる」「理想のお弁当です」「栄養満点ですね」などと反響が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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