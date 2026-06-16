第1子出産の元NMB48吉田朱里「朝から給食みたいな量」肉じゃが作る様子公開「量すごい」「尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】元NMB48でモデルの吉田朱里が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の肉じゃがを公開し、話題となっている。
【写真】第1子出産の29歳元NMB「量すごい」朝から作った給食みたいな量の肉じゃが
吉田は「朝から給食みたいな量の肉じゃが作った」とつづり、写真を投稿。じゃがいも、にんじん、玉ねぎが大きな鍋に入った、調理前の様子が披露されている。肉じゃがについて「妹家、実家、おばあちゃん家、もう1人のおばあちゃんの家、我が家でわけっこするのだ」「みんなで助け合い」と記している。
この投稿には「給食みたいな量すごい」「みんなで分けるの優しい」「朝からこんなに作るなんて尊敬」「家族愛を感じます」「愛情たっぷりの肉じゃが、みんな喜ぶでしょうね」「ほっこりしました」などと反響がよせられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の29歳元NMB「量すごい」朝から作った給食みたいな量の肉じゃが
◆吉田朱里、大量の肉じゃがを公開
吉田は「朝から給食みたいな量の肉じゃが作った」とつづり、写真を投稿。じゃがいも、にんじん、玉ねぎが大きな鍋に入った、調理前の様子が披露されている。肉じゃがについて「妹家、実家、おばあちゃん家、もう1人のおばあちゃんの家、我が家でわけっこするのだ」「みんなで助け合い」と記している。
◆吉田朱里の投稿に反響
この投稿には「給食みたいな量すごい」「みんなで分けるの優しい」「朝からこんなに作るなんて尊敬」「家族愛を感じます」「愛情たっぷりの肉じゃが、みんな喜ぶでしょうね」「ほっこりしました」などと反響がよせられている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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