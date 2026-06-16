なす3個はまとめて『レンチンふわとろなす』に！あっさり、ジューシーに仕上げるコツ

蒸し暑い日が続くので、さっぱり味がおいしい「レンチンふわとろなす」はいかが？

せいろや蒸し器を使わなくても、電子レンジでふわとろな蒸しなすが手軽に完成。

たれを変えれば、多彩な楽しみ方ができます。

まずはシンプルにおかかしょうゆで！

『基本のレンチンなす』のレシピ

材料（2人分）

なす……3個（約240g）

作り方

（1）なすはへたを切って皮をむき、水に5分ほどさらす。

（2）なすに水けがついたまま、厚手の（または二重にした）ペーパータオルで1個ずつ包んで水でぬらす。

（3）1個ずつラップで包み、電子レンジ(600W)に並べ入れる（耐熱皿は不要）。3分30秒ほど加熱し、粗熱を取る。

おかかしょうゆで食べるときは、粗熱が取れたらレンチンなすをまるごと器に盛り、削り節1/2パック（約2g）をのせ、しょうゆ小さじ1をかける。

さらに、たっぷりのみょうががきいたごまだれにアレンジしても。

『レンチンなすのみょうがごまみそだれ』のレシピ

材料

レンチンなす……全量（上記参照）

みょうが……2個



〈A〉

しょうがのすりおろし…… 1/2かけ分

白すりごま……大さじ1

サラダ油……大さじ1

水……大さじ1

みりん……小さじ2

みそ……小さじ2

作り方

みょうがは薄い輪切りにし、水に5分ほどさらして水けをきる。レンチンなすは縦に8等分に裂き、器に盛る。みょうが、〈A〉を混ぜ、なすにかける。

火を使わないので、暑い日でも「もう1品」が手軽にできて嬉しい！

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

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