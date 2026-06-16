なす3個はまとめて『レンチンふわとろなす』に！あっさり、ジューシーに仕上げるコツ
蒸し暑い日が続くので、さっぱり味がおいしい「レンチンふわとろなす」はいかが？
せいろや蒸し器を使わなくても、電子レンジでふわとろな蒸しなすが手軽に完成。
たれを変えれば、多彩な楽しみ方ができます。
まずはシンプルにおかかしょうゆで！
『基本のレンチンなす』のレシピ
材料（2人分）
なす……3個（約240g）
作り方
（1）なすはへたを切って皮をむき、水に5分ほどさらす。
（2）なすに水けがついたまま、厚手の（または二重にした）ペーパータオルで1個ずつ包んで水でぬらす。
（3）1個ずつラップで包み、電子レンジ(600W)に並べ入れる（耐熱皿は不要）。3分30秒ほど加熱し、粗熱を取る。
おかかしょうゆで食べるときは、粗熱が取れたらレンチンなすをまるごと器に盛り、削り節1/2パック（約2g）をのせ、しょうゆ小さじ1をかける。
さらに、たっぷりのみょうががきいたごまだれにアレンジしても。
『レンチンなすのみょうがごまみそだれ』のレシピ
材料
レンチンなす……全量（上記参照）
みょうが……2個
〈A〉
しょうがのすりおろし…… 1/2かけ分
白すりごま……大さじ1
サラダ油……大さじ1
水……大さじ1
みりん……小さじ2
みそ……小さじ2
作り方
みょうがは薄い輪切りにし、水に5分ほどさらして水けをきる。レンチンなすは縦に8等分に裂き、器に盛る。みょうが、〈A〉を混ぜ、なすにかける。
火を使わないので、暑い日でも「もう1品」が手軽にできて嬉しい！
出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
好評発売中の『オレンジページvalue7ｰ8月』では、ご飯がすすむ「なすおかず」を特集。「おトク素材でおいしい晩ごはん」がかなうレシピ集、食材をムダにしない「賢い冷凍・冷蔵」コーナーも連載中。夏の食卓を応援します！
（オレンジページvalue7-8月より）