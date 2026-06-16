東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
小売売上高（5月）11:00
結果 -0.6%
予想 -0.2% 前回 0.2%（前年比)
鉱工業生産指数（5月）11:00
結果 4.5%
予想 4.4% 前回 4.1%（前年比)
【日本】
日銀政策金利（6月）12:19
結果 1.0%
予想 1.0% 前回 0.75%
【豪州】
中銀政策金利（6月）13:30
結果 4.35%
予想 4.35% 前回 4.35%
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
ネタニヤフ首相「レバノンから撤退しない、闘いは終わっていない」
イスラエル国防相「必要であればイスラエルは単独で行動する」
イラン外務省報道官
ホルムズ海峡の「通行料」は徴収しないが「手数料」を徴収する
その収入は航行支援、環境保護、船舶保険の費用に充てられる
【日本】
日銀金融政策決定会合
日本の景気は中東情勢の影響もあって一部に弱めの動きも、緩やかに回復
原油価格は景気の下押し要因も、高水準の企業収益、雇用、所得環境の改善が経済を下支え
経済が大きく下振れるリスク、一頃よりも低下
伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続けるとの中心的な見通しに沿って推移
物価は政府のエネルギー負担緩和策の効果などから、２%で下回る水準も、原油価格上昇を受けた企業間取引の価格転嫁がやや速いスピードで進む
これが今後消費段階での幅広い項目の上昇に波及する可能性
中長期の予想物価上昇率上昇が、消費者物価の基調的な上昇率が２％の物価安定目標を超えて上振れしていくリスク
金融環境は緩和した状態
２%目標の持続的安定的な実現の観点から利上げ
基調的な上昇率が２％に近づく中、現在の環境が緩和的であることを踏まえると、情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、緩和の度合いを調整
調整のタイミングやペースは中東情勢の展開の影響を注視した上で、中心的な見通し実現の確度やリスクを点検しながら検討
物価安定目標の持続的、安定的実現という観点から適切に運用
日銀経済・物価見通し
経済は伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続ける
その後原油高のマイナスが減衰し、所得から支出への循環メカニズム強まり、成長率を緩やかに上昇
消費者物価指数（除く生鮮）は、原油価格上昇の押し上げで２％をはっきりと上回る水準まで伸び率高まると予想
その後、原油高の影響が減退し、２％程度に向けて縮小
基調的な上昇率は徐々に高まっていくと予想
２０２６年度後半から２０２７年度にかけて目標と概ね整合的な水準、その後も同程度で推移
７対１の投票となり、唯一の反対派であった浅田委員は、中東情勢の影響での物価の上振れリスクより、生産・雇用の下振れリスクが大きく、据え置きが望ましいとした。
物価見通しは高田・田村委員が反対
高田委員 基調的な物価上昇率含め、消費者物価はすでに概ね目標に達する水準
田村委員 基調的な物価上昇率は目標に概ね整合的水準
【豪州】
豪中銀理事会
2025年後半にインフレ率が大幅に上昇。その一部は生産能力の圧力の高まりを反映したもの
最新のデータによると、総合インフレ率と基調インフレ率は依然として高水準。
原油価格はここ数週間で下落も、エネルギーおよび関連するほとんどの商品価格は、中東紛争以前の水準を依然として上回る
コスト圧力に直面している一部の企業が商品やサービスの価格を引き上げ、他の企業も引き上げを検討の兆候。
短期的なインフレ期待は緩和も、年初よりは依然として高い水準。
国内経済活動とインフレの見通しについては、依然として不確実性。
※経済指標
【中国】
小売売上高（5月）11:00
結果 -0.6%
予想 -0.2% 前回 0.2%（前年比)
鉱工業生産指数（5月）11:00
結果 4.5%
予想 4.4% 前回 4.1%（前年比)
【日本】
日銀政策金利（6月）12:19
結果 1.0%
予想 1.0% 前回 0.75%
【豪州】
中銀政策金利（6月）13:30
結果 4.35%
予想 4.35% 前回 4.35%
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
ネタニヤフ首相「レバノンから撤退しない、闘いは終わっていない」
イスラエル国防相「必要であればイスラエルは単独で行動する」
イラン外務省報道官
ホルムズ海峡の「通行料」は徴収しないが「手数料」を徴収する
その収入は航行支援、環境保護、船舶保険の費用に充てられる
【日本】
日銀金融政策決定会合
日本の景気は中東情勢の影響もあって一部に弱めの動きも、緩やかに回復
原油価格は景気の下押し要因も、高水準の企業収益、雇用、所得環境の改善が経済を下支え
経済が大きく下振れるリスク、一頃よりも低下
伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続けるとの中心的な見通しに沿って推移
物価は政府のエネルギー負担緩和策の効果などから、２%で下回る水準も、原油価格上昇を受けた企業間取引の価格転嫁がやや速いスピードで進む
これが今後消費段階での幅広い項目の上昇に波及する可能性
中長期の予想物価上昇率上昇が、消費者物価の基調的な上昇率が２％の物価安定目標を超えて上振れしていくリスク
金融環境は緩和した状態
２%目標の持続的安定的な実現の観点から利上げ
基調的な上昇率が２％に近づく中、現在の環境が緩和的であることを踏まえると、情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、緩和の度合いを調整
調整のタイミングやペースは中東情勢の展開の影響を注視した上で、中心的な見通し実現の確度やリスクを点検しながら検討
物価安定目標の持続的、安定的実現という観点から適切に運用
日銀経済・物価見通し
経済は伸び率を縮小しつつ、緩やかな成長を続ける
その後原油高のマイナスが減衰し、所得から支出への循環メカニズム強まり、成長率を緩やかに上昇
消費者物価指数（除く生鮮）は、原油価格上昇の押し上げで２％をはっきりと上回る水準まで伸び率高まると予想
その後、原油高の影響が減退し、２％程度に向けて縮小
基調的な上昇率は徐々に高まっていくと予想
２０２６年度後半から２０２７年度にかけて目標と概ね整合的な水準、その後も同程度で推移
７対１の投票となり、唯一の反対派であった浅田委員は、中東情勢の影響での物価の上振れリスクより、生産・雇用の下振れリスクが大きく、据え置きが望ましいとした。
物価見通しは高田・田村委員が反対
高田委員 基調的な物価上昇率含め、消費者物価はすでに概ね目標に達する水準
田村委員 基調的な物価上昇率は目標に概ね整合的水準
【豪州】
豪中銀理事会
2025年後半にインフレ率が大幅に上昇。その一部は生産能力の圧力の高まりを反映したもの
最新のデータによると、総合インフレ率と基調インフレ率は依然として高水準。
原油価格はここ数週間で下落も、エネルギーおよび関連するほとんどの商品価格は、中東紛争以前の水準を依然として上回る
コスト圧力に直面している一部の企業が商品やサービスの価格を引き上げ、他の企業も引き上げを検討の兆候。
短期的なインフレ期待は緩和も、年初よりは依然として高い水準。
国内経済活動とインフレの見通しについては、依然として不確実性。