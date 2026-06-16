「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、テスホールディングス<5074.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



きょう午前１０時ごろ、東京センチュリー<8439.T>と京都府福知山市における大型系統用蓄電池事業を本格始動したと発表した。東京センチュが１００％出資する特別目的会社（ＳＰＣ）が事業主体となり、テスＨＤ子会社のテス・エンジニアリングが設計・調達・建設（ＥＰＣ）を一括で担う。現地で建設工事の開始に伴う安全祈願祭を行い、プロジェクトを始動させた。同事業の系統用蓄電所は送電端出力が約５０メガワット、蓄電容量が約２０９メガワットアワーで、２８年６月から運転を始める予定だ。



この発表を受けて、同社株は一時前日比６６円（７．６％）高の９３４円に上昇。その後も９００円台で推移しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS