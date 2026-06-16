アルトナー <2163> [東証Ｐ] が6月16日後場(14:00)に配当修正を発表。7月31日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の86円→64.5円(株式分割前換算では86円)に修正したが、実質配当は変わらない。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の株式分割に伴い、2026 年３月13日に公表いたしました2027 年１月期の配当予想を以下のとおり修正いたします。本修正は、株式分割に伴う修正であり、１株当たりの配当予想に実質的な変更はございません。 なお、今回の株式分割は、2026 年８月１日を効力発生日としておりますので、2026 年７月31日を基準日とする2027 年１月期の中間配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。