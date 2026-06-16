ローソンは6月16日より、チーズケーキ系のウチカフェスイーツ2品を全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「Uchi Café しっとりビスケットサンド　レアチーズ」(297円)

「Uchi Café しっとりビスケットサンド　レアチーズ」(297円)は、しっとり×ほろほろな食感の口どけ良いビスケット生地で、クリームチーズを使用した2種のクリームをサンドしたチーズケーキ。

ローソン「Uchi Café ふわ生2層のチーズタルト」(275円)

また、ベイクドチーズ生地に、クリームチーズを使用したふんわりレアチーズクリームを組み合わせたチーズタルト「Uchi Café ふわ生2層のチーズタルト」(275円)も登場。こちらは、沖縄エリアでは販売されない。

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