◆男女サッカー◇全国高校総体道予選 （１６日、札幌厚別公園競技場）

男女の準決勝が行われ、女子では北海道大谷室蘭が４年連続の全国切符を勝ち取った。初出場を狙う北照から前半に２得点。後半８分に１点差とされるも、同３０分、ＦＷ白濱彩夏主将（３年）がこの日２点目となるゴールを決め、３―１で勝利。札幌大谷を６―０で破り、４年連続９度目の出場となる北海道文教大付とともに、７月２６日に旭川で開幕する全国大会進出を決めた。

３トップ左の位置から敵ゴールに迫り、白濱主将は２得点を挙げた。戦況を冷静に見ながら「ＧＫの上を超えるシュートを狙っていた」。自身２点目となった右ロングは、１点差に追い上げられた嫌な流れを打ち破り、試合を決定づける一発となった。試合前日の１５日は１８歳の誕生日。「バースデーゴール、みたいな」。最高の記念日となったことに、満面の笑みで喜んだ。

１年からレギュラーを務め、全国舞台を経験してきた。昨年１２月の全国選手権で初戦で尚志（福島）に１―８の大敗し「全国の選手は体つきから違う」と痛感。練習前の下半身を中心とした筋トレを日課としてきた。「ミートした時の力が上がった」とうなずく実感を形としたゴールだけではない。主将となり「自己中心で考えていては駄目。自分が一番冷静でないといけない」と口にするように精神面も成長。石井一矢監督（３７）が「うちの絶大なるキーマンで、チームの絆の深さを生み出せるキャプテン」と評価する人間性も、勝利の一因となった。

昨年は２年ぶりの優勝を飾り、北海道第１代表として全国へ進んだ。石井監督は「北海道から出てしまうと太刀打ちできない状況が続いている。全国基準へ上げることにチャレンジする姿勢を貫いて、一矢を報いたい」と表情を引き締めた。１４年ぶり全国勝利へ白濱主将は「何としても決勝で勝って第一代表としていけたら」。２連覇を飾って勢いに乗り、大舞台へ向かっていく。（砂田 秀人）